ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı

ARALIK, IĞDIR (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı.

Benzin fiyatındaki artış enflasyonu körükledi

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 8,5 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, şubatta yıllık bazda yüzde 7,9 seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

Çekirdek enflasyon beklenenden az arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun mart ayında hızlandığını belirtti.