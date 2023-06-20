ABD'de Enflasyon Küresel Tedarik Zinciri Baskılarının Etkisiyle Devam Ediyor

ABD Merkez Bankası'nın San Francisco Şubesi, Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirinde oluşturduğu sıkıntıların büyük ölçüde azaldığını ancak bunların etkilerinin hala ABD'de enflasyonu beslemeye devam ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın San Francisco Şubesi, Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirinde oluşturduğu sıkıntıların büyük ölçüde azaldığını ancak bunların etkilerinin hala ABD'de enflasyonu beslemeye devam ettiğini bildirdi.

San Francisco Fed, "Küresel Tedarik Zinciri Baskıları ve ABD Enflasyonu" başlıklı yeni bir analiz yayımladı.

Analizde, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından küresel nakliye ve ulaşım maliyetlerinin arttığı ve teslimat süreleri ile yığılmaların tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştığı anımsatıldı.

Ortaya çıkan arz sıkıntılarının enflasyon üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu belirtilen analizde, bunun 2021 ve 2022'de manşet enflasyonun yukarı yönlü eğiliminin yaklaşık yüze 60'ına katkıda bulunduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Analizde, tedarik zinciri aksamalarından kaynaklanan arz sıkıntılarının, Nisan 2021'den bu yana enflasyondaki artışın çoğunu tetiklediği ve bu aksamaların 2022 ortasından bu yana hafiflemesinin o zamandan bu yana enflasyondaki yavaşlamaya katkıda bulunduğu aktarıldı.

San Francisco Fed'in analizinde, tedarik zinciri baskılarının enflasyona katkısının "şokun enflasyon üzerindeki gecikmiş etkilerini yansıtarak pozitif kalmaya devam ettiği" vurgulandı.