ABD'de Enflasyon Endişeleriyle New York Borsası Düştü

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun neden olduğu endişelerle günü düşüşle tamamladı. ABD'de bugün açıklanan eylül ayı enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun neden olduğu endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalışla 33.631,14 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 azalarak 4.349,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 13.574,22 puana geriledi.

ABD'de bugün açıklanan eylül ayı enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gideceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından tahvil faizlerinde de yeniden yükseliş görüldü ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 11 baz puan artarak yüzde 4,70'e çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, son enflasyon verilerinin fiyat istikrarının yeniden sağlanmasına yönelik "düzensiz" ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.

Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD'de yarın ülkenin büyük bankalarından Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Citi'nin bilançolarının takip edileceğini belirtti.