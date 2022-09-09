ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevi ekonomiyi tehdit ediyor

ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Ülkede demir yolu şirketleri ile işçiler arasındaki sözleşme anlaşmazlığı sürerken, Amerikan Demir Yolları Birliği (AAR) demir yollarında yaşanacak olası bir aksamanın ekonomik etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

ABD'de demir yolu taşımacılığının 49 eyalette tarımdan sanayiye bir çok sektöre hizmet ettiği vurgulanan raporda, demir yolu taşımacılığının ülke ekonomisi için vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

Raporda, kısa hat, yolcu ve banliyö trenlerine ek olarak günde 7 binden fazla uzun mesafe tren seferinin aksamasının sonuçlarının yıkıcı olacağı aktarıldı.

Demir yollarındaki aksamanın perakende ürünlerinde kıtlığa, iş kayıplarına, fabrika kapanmalarına, tüketiciler ve işletmeler için maliyet artışlarına, kara yolu taşımacılığı ile havadaki karbondioksit miktarının artmasına ve günlük ulaşımda kesintilere neden olabileceğine işaret edilen raporda, demir yolu sevkiyatının durması halinde ekonomideki kaybın günde en az 2 milyar dolar olabileceği bildirildi.

Demir yolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilir

ABD'de demir yolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demir yolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulu'nun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.

Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.

Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demir yolu şirketleri ve işçiler, anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.

Sendikalar ve demir yolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.