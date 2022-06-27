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ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta beklentileri aştı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 267,2 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentileri aşan dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, nisanda yüzde 0,4 artışla 265,3 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki yükselişinde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 0,8 artması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,7 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,6'lık artış gösterdi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Analistler, dayanıklı mal siparişlerine ilişkin son verilerin, yükselen faiz oranları ve enflasyona rağmen işletme harcama planlarının şimdiye kadar güçlü kaldığının bir işareti olduğunu belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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