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ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık bazda yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık bazda yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 272,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu.

Yükselişini üçüncü aya taşıyan veri, mayısta da yüzde 0,8 artışla 267,6 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki yükselişinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 5,1 artması etkili oldu. Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,3 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Analistler, dayanıklı mal siparişlerine ilişkin son verilerin, yüksek faiz oranları ve enflasyona rağmen talebin devam ettiğine ve işletme harcama planlarının güçlü kaldığına işaret ettiğini belirtiyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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