ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Eylülde Yüzde 0,5 Arttı

Güncelleme:
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayında dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,6, savunma hariç siparişler ise yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ağustosta yüzde 3 artmıştı. Ulaşım hariç siparişler eylülde yüzde 0,6 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,1 yükseldi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
