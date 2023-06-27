ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 288,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde siparişlerin yüzde 1 azalması öngörülüyordu.

NEW ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artarak, azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 288,2 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde siparişlerin yüzde 1 azalması öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda ise yüzde 1,2 artarak 283,2 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, mayısta yüzde 3,9 artışla 102,6 milyar dolara çıktı. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,6, savunma hariç siparişler de yüzde 3 arttı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.