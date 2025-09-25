Haberler

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ağustos ayındaki dayanıklı mal siparişleri, piyasa beklentilerinin aksine yüzde 2,9 artarak 312,1 milyar dolara yükseldi. İki aylık düşüşün ardından gelen bu artış, sanayi üretimine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Ulaşım hariç siparişler ağustosta yüzde 0,4 ve savunma hariç siparişler yüzde 1,9 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
