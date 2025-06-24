ABD'de Cari İşlemler Açığı Yüzde 44,3 Artarak 450,2 Milyar Dolar Oldu

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ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde cari işlemler açığının 450,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe oranla yüzde 44,3 artış gösterdi. Cari açığın GSYH'ye oranı ise yüzde 6 olarak hesaplandı.

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 44,3 artışla 450,2 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 448 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 303,9 milyar dolardan 312 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığında bu dönemde yaşanan artışta büyük ölçüde mal ticaretindeki açığın büyümesi etkili oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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