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ABD'de büyük bankaların sermaye yükümlülükleri artırılabilir

ABD'de büyük bankaların sermaye yükümlülükleri artırılabilir

Ekonomi Haberleri

ABD'li düzenleyicilerin, büyük bankaların sermaye yükümlülüklerine yüzde 20 oranında artış yapmayı planlandığı bildirildi. Bankacılık sisteminin dayanıklılığını artırmaya yardımcı olmak için düzenleyicilerin büyük bankaları mali durumlarını güçlendirmeye zorlamaya hazırlandığı aktarıldı. Uzmanlar, bankaların sermaye gereksinimlerinde nispeten büyük bir artışın tüketiciler için maliyetleri artırabileceğini ve bankaların belirli hizmetleri sunmayı sonlandırmasana yol açabileceğini belirtiyor.

ABD'li düzenleyicilerin, büyük bankaların sermaye yükümlülüklerine yüzde 20 oranında artış yapmayı planlandığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'de bir dizi orta ölçekli bankanın iflasının ardından bankacılık sistemin dayanıklılığını artırmaya yardımcı olmak için düzenleyicilerin büyük bankaları mali durumlarını güçlendirmeye zorlamaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, büyük bankaların toplam sermaye yükümlülüklerinin ortalama yüzde 20 artırılabileceği kaydedildi.

Söz konusu düzenlemenin bu ay tasarı haline getirilmesinin planlandığı belirtilen haberde, sermaye yükümlülüklerini artırmada kesin oranın bankanın ticari faaliyetlerine bağlı olacağı ifade edildi.

Haberde, yatırım ve varlık yönetimi gibi büyük ölçüde hizmet ücret gelirlerine bağımlı olan bankaların büyük sermaye artışlarıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Uzmanlar, bankaların sermaye gereksinimlerinde nispeten büyük bir artışın tüketiciler için maliyetleri artırabileceğini ve bankaların belirli hizmetleri sunmayı sonlandırmasana yol açabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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