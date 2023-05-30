ABD'de Borç Limiti Müzakereleri Sonuçsuz Kaldı
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ABD'de Cumhuriyetçiler'le Beyaz Saray arasındaki borç limitinin arttırılması müzakerelerinde henüz bir sonuç çıkmadı. Maliye Bakanı Jenet Yellen bir kez daha limitin zamanında arttırılmaması durumunda 1 Haziran'da bazı ödemelerin yapılamayabileceği uyarısında bulundu.
ABD'de Cumhuriyetçiler'le Beyaz Saray arasındaki borç limitinin arttırılması müzakerelerinde henüz bir sonuç çıkmadı. Maliye Bakanı Jenet Yellen bir kez daha limitin zamanında arttırılmaması durumunda 1 Haziran'da bazı ödemelerin yapılamayabileceği uyarısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi