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ABD'de Borç Limiti Müzakereleri Sonuçsuz Kaldı

Ekonomi Haberleri

ABD'de Cumhuriyetçiler'le Beyaz Saray arasındaki borç limitinin arttırılması müzakerelerinde henüz bir sonuç çıkmadı. Maliye Bakanı Jenet Yellen bir kez daha limitin zamanında arttırılmaması durumunda 1 Haziran'da bazı ödemelerin yapılamayabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçiler'le Beyaz Saray arasındaki borç limitinin arttırılması müzakerelerinde henüz bir sonuç çıkmadı. Maliye Bakanı Jenet Yellen bir kez daha limitin zamanında arttırılmaması durumunda 1 Haziran'da bazı ödemelerin yapılamayabileceği uyarısında bulundu

Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Ekonomi Haberler

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