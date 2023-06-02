ABD'de borç limiti krizinin aşılması ve istihdam verileri pay piyasalarını yükseltti

New York borsası, ABD'de borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısının Kongre'den geçmesi ve bugün açıklanan istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,12 artışla 33.762,76 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,41 artarak 4.280,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 kazançla 13.240,77 puana yükseldi. ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.