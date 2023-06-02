ABD'de borç limiti krizinin aşılması ve istihdam verileri pay piyasalarını yükseltti
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New York borsası, ABD'de borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısının Kongre'den geçmesi ve bugün açıklanan istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,12 artışla 33.762,76 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,41 artarak 4.280,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 kazançla 13.240,77 puana yükseldi. ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.
New York borsası, ABD'de borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısının Kongre'den geçmesi ve bugün açıklanan istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,12 artışla 33.762,76 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,41 artarak 4.280,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 kazançla 13.240,77 puana yükseldi.
ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.
Temsilciler Meclisi'nin ardından dün Senato'da da onaylanan ve isteğe bağlı harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanması karşılığında borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören yasa tasarısı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunuldu.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Analistler, beklenenden güçlü gelen istihdam artışına rağmen verilerin mayıs ayında ücret artışında yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirtti.
Karışık sinyaller veren istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranını yüzde 75 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 25 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.