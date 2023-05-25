ABD'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Yatay Seyretti

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yatay bir seyir izledi. National Association of Realtors (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 78,9 değerinde gerçekleşti. Mart ayında yüzde 5,2 azalan bekleyen konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 20,3 düşüş kaydetti.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yatay bir seyir izledi.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 78,9 değerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin yüzde 0,5 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, martta aylık bazda yüzde 5,2 azalarak Kasım 2022'den bu yana en büyük düşüşü göstermişti.

Bekleyen konut satışları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 20,3'lük düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satın alma gücüne ilişkin zorlukların devam ettiğini belirterek, bunun sözleşmelerin tamamlanmasını engellemeye devam ettiğini kaydetti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.