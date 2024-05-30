Üye Girişi
Haberler

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Beklentilerin Üzerinde Azaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yüzde 7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,1 azalacağı öngörülüyordu.

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yüzde 7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalışla 72,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,1 azalacağı öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, martta aylık yüzde 3,6 artışla 78,3'e yükselmişti.

Bekleyen konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 7,4 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, nisan ayı boyunca artan faiz oranlarının etkisinin piyasada daha fazla stok bulunmasına rağmen ev alımlarını azalttığını ifade etti.

Yun, ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın sonlarında beklenen faiz indiriminin, satın alınabilirliğin ve arzın artmasıyla daha iyi koşullara yol açacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Nar Emlak Ekonomi Güncel Haberler

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title