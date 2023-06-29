ABD'de Bekleyen Konut Satışları Mayısta Yüzde 2,7 Azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta yüzde 2,7 azaldı. National Association of Realtors (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 düşüşle 76,5 değerinde gerçekleşti. Konut piyasasının dirençli olduğu belirtilse de konut envanterindeki eksiklik talebin tam olarak karşılanmasını engelliyor.

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta yüzde 2,7 azaldı.

National Association of Realtors (NAR), mayıs ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 düşüşle 76,5 değerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin yüzde 0,2 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 78,6 olmuştu.

Bekleyen konut satışları, mayısta yıllık bazda da yüzde 22,2'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yavaş bekleyen konut satışlarına rağmen konut piyasasının dirençli olduğunu belirterek, "Konut envanterindeki eksiklik konut talebinin tam olarak gerçekleşmesini engellemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konut üretiminin artmasının cesaret verici olduğuna ancak yeni inşaatlardan gelen arzın zaman aldığına ve yetersiz kaldığına işaret eden Yun, geçici vergi teşvik önlemleriyle mevcut ev envanterini artırmaya daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade etti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.