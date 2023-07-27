ABD'de Bekleyen Konut Satışları Haziranda Arttı

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,3 yükselirken, son 3 aydaki ilk artışını kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artışla 76,8 değerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Haziranda son 3 ayın ilk yükselişini kaydeden bekleyen konut satışları endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 2,5 azalışla 76,6 olmuştu.

Bekleyen konut satışları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 15,6 düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, toparlanmanın gerçekleşmediğini ancak konut resesyonunun sona erdiğini belirterek, konutlara birden fazla teklif olmasının arz eksikliği ile konut talebinin karşılanmadığını gösterdiğini ifade etti.

Enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedeflediği koşullara yakınlaştığına işaret eden Yun, mortgage oranlarının tepe noktasına ulaşmış gibi göründüğünü kaydetti.

Yun, devam eden istihdam artışı göz önüne alındığında, mortgage oranlarındaki herhangi bir anlamlı düşüşün, yılın ilerleyen zamanlarında ve gelecek yıl konut alıcılarının artmasına neden olabileceğini belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.