ABD'de Banka İflasları Artıyor, Moody's Notları Düşürdü

ABD'de mart ayındaki banka iflaslarıyla başlayan bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin soru işaretleri, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülkedeki bazı küçük ve orta büyüklükteki bankaların notunu düşürmesi sonrasında tekrar gün yüzüne çıktı.

Ülkede mart ayında SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden sonra gerçekleşen en büyük banka iflaslarından biri olmuş, SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

Mayıs başında da First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

ABD'de banka iflasları, sektörün sağlığına ilişkin soru işaretlerini artırırken, özellikle küçük ve orta ölçekli bankaların hisselerindeki satış dalgası büyük değer kayıplarına yol açtı.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla politika yapıcılar, bankaların denetim ve sermaye yükümlülüklerinde sıkılaştırmaya gidilebileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Temmuz sonunda ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında, risk ağırlıklı varlıkların ölçümü ve büyük bankaların yasal sermaye gerekliliklerine yönelik yeni teklif yayımlandı.

Teklifte, büyük bankaların sermaye gerekliklerini, riskleri daha iyi yansıtacak ve düzenleyici sermaye çerçevesinin şeffaflığını ve tutarlılığını artıracak şekilde değiştirilmesi önerildi.

Yılın ilk yarısındaki bankacılık kargaşasının ardından önerilen teklifin, büyük bankalara bir dizi tutarlı sermaye gereklilikleri uygulayarak bankacılık sistemini daha da güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Moody's diğer olası not indirimleri için uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, hafta başında ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, bankalara kredi gücünün muhtemelen fonlama riskleri ve zayıf karlar tarafından test edileceği konusunda uyarıda bulundu.

Moody's ayrıca, aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.

Analistler, Moody's'in mevcut ve muhtemel not indirimlerinin bu yılki birkaç banka iflasının ardından yeniden istikrara kavuşan sektöre bir darbe daha vurduğunu belirterek, ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişelerin de yeniden alevlendiğini ifade etti.

Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürdüğünü anımsatan analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının da yatırımcılara temkinli olmaları için ek neden verdiğini vurguladı.

"Küçük bankalar ticari gayrimenkul açısından risk altında"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında banka iflaslarıyla başlayan endişelerin son not indirimleriyle tekrar ortaya çıktığını belirterek, "Özellikle ticari gayrimenkul açısından küçük bankaların hala risk altında olduğu konusunda bir uyarı niteliğinde." değerlendirmesini yaptı.

Not indirimlerinin sektördeki geniş sorunların bir yansıması olduğunu anlatan Marey, küçük bankaların ticari gayrimenkulde bir kredi patlaması yaşadığını ve şimdi yüksek oranda risk altında olduklarını vurguladı.

Marey, ABD'nin bankalar için uygulamayı düşündüğü yeni sermaye gerekliliklerine ilişkin ise bankaların sermayesi ana sorun olmadığını, sorunun banka düzenleyicilerinin zayıf denetimi olduğunu vurguladı.