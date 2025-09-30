Haberler

ABD'de Ağustos Ayında Açık İş Sayısı 7 Milyon 227 Bine Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısının 7 milyon 227 bine çıktığını açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentilerini aşarak 19 bin artış gösterdi. Ancak inşaat ve federal hükümet sektörlerinde iş sayısında düşüş kaydedildi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 19 bin artışla 7 milyon 227 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 190 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin temmuz ayı verisi 7 milyon 208 bin olarak kaydedilmişti.

Ağustosta açık iş sayısı, inşaat ve federal hükümet sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 114 bin azalarak 5 milyon 126 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 110 bin azalışla 5 milyon 111 bine indi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Fener maçı öncesi olay açıklamalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.