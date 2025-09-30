ABD'de Ağustos Ayında Açık İş Sayısı 7 Milyon 227 Bine Yükseldi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 19 bin artışla 7 milyon 227 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 190 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin temmuz ayı verisi 7 milyon 208 bin olarak kaydedilmişti.

Ağustosta açık iş sayısı, inşaat ve federal hükümet sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 114 bin azalarak 5 milyon 126 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 110 bin azalışla 5 milyon 111 bine indi.