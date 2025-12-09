Haberler

ABD'de açık iş sayısı ekimde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim ayında JOLTS açık iş sayısının 7 milyon 670 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini duyurdu. Açık iş sayısında eylül ayına göre 12 bin artış kaydedilirken, işe alım sayısında ise 218 bin azalma görüldü.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ekimde 7 milyon 670 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 12 bin artışla 7 milyon 670 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 200 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin eylül ayı verisi 7 milyon 658 bin olarak kaydedildi.

Ekimde açık iş sayısı federal hükümet sektöründe azaldı.

İşe alım sayısı, aynı dönemde 218 bin azalarak 5 milyon 149 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 214 bin azalışla 5 milyon 50 bine indi.

Eylül ayı bülteni yayınlanmamıştı

ABD'de federal hükümetin kapanması dolayısıyla Eylül 2025 dönemine ait JOLTS haber bülteninin yayınlanması iptal edilmişti.

Bu nedenle ekim bülteninde yer alan eylül ayına dair tahminler, işletmelerin kapanma sırasında elektronik olarak kendi bildirdikleri kısmi verileri ve kapanmanın ardından toplanan verileri içeriyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
