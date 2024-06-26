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ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Geriledi, Başvurular Arttı

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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 arttı. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları değişmedi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 21 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 artarak yükselişini 3. haftaya taşıdı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları kayda değer bir değişim göstermedi.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,94'ten yüzde 6,93'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,47'den yüzde 6,46'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta çoğunlukla düşük seyrettiğini ve 3 ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini kaydettiğini belirtti.

Kan, bununla birlikte mortgage faiz oranlarındaki düşüşün borçların yeniden finansmanı için hala yeterli seviyede olmadığını aktardı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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