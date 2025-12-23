Haberler

ABD, Çin'den gelen çiplere yönelik tarife planını paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD yönetimi, Çin'in çip endüstrisinde hakimiyet kurma çabalarına yanıt olarak, Haziran 2027'den itibaren Çin'den ithal edilen yarı iletkenlere gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu karar, ticari gerilimi azaltma çabası olarak değerlendiriliyor.

NEW ABD yönetimi, Çin'in "çip endüstrisinde hakimiyet kurma" çabalarına yanıt olarak bu ülkeden ithal edilen yarı iletkenlere Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'in yarı iletken endüstrisine yönelik eylemleri hakkında bulgular ve önlemlere dair bildirim yayımladı.

Bildirimde, Çin'in çip endüstrisinde hakimiyet kurmayı hedeflemesinin makul olmadığı, ABD ticaretine yük veya kısıtlama getirdiği ve bu nedenle dava konusu olabileceği vurgulandı.

Buna karşılık, Çin'den gelen yarı iletkenlere başlangıçta yüzde 0 gümrük vergisi uygulanmasının uygun olacağı belirtilen bildiride, bu tarifenin 23 Haziran 2027'de, en az 30 gün önceden açıklanacak bir orana çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ülke basınında, ABD'nin Çin çiplerine yönelik yeni gümrük vergilerini yaklaşık 18 ay sonra uygulama kararı, Çin ile ticari gerilimi azaltma yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer