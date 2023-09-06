ABD, Çin'den ithal edilen Kovid-19 ürünlerine gümrük vergisi muafiyetini uzattı

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemiyle Kovid-19 ile ilgili 77 ürüne uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini 31 Aralık'a kadar uzattı.

NEW ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemiyle Kovid-19 ile ilgili 77 ürüne uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini 31 Aralık'a kadar uzattı.

USTR, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarife istisnasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 352 ürün kalemiyle Kovid-19 ile ilgili 77 ürüne yönelik 30 Eylül 2023'te sona ermesi planlanan gümrük vergisi muafiyetinin 31 Aralık 2023'e uzatıldığı bildirildi.

USTR'nin açıklamasında, süre uzatımının 4 yıllık yasal inceleme kapsamında daha fazla değerlendirme yapılmasına olanak tanıyacağı kaydedildi.

İthalat tarifesi istisnaları arasında, pompalar ve elektrik motorları gibi endüstriyel bileşenler, bazı araba parçaları ve kimyasallar, bisikletler ve elektrikli süpürgeler yer alıyor.

Kovid-19 ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti de yüz maskeleri, muayene eldivenleri ve el temizleme mendilleri gibi tıbbi ürünleri kapsıyor.