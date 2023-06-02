ABD, British Airways'e 1,1 milyon dolar para cezası kesti

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 pandemisi sürecinde ABD'ye gidiş veya dönüşte iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara zamanında geri ödeme yapılmadığı gerekçesiyle British Airways'e 1,1 milyon dolar para cezası kesti.

ABD Ulaştırma Bakanlığı (USDOT), koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde ABD'ye gidiş veya dönüşte iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara zamanında geri ödeme yapılmadığı gerekçesiyle İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways'e 1,1 milyon dolar para cezası kestiğini duyurdu.

USDOT tarafından konuya ilişkin yayımlanan belgede, British Airways'in, 2020'de ABD'ye gidiş veya dönüş uçuşları iptal edilen veya yeniden planlanan uçuşlar için 'yolculara zamanında geri ödeme yapmadığı' belirtildi. Belgede şu ifadelere yer verildi:

Şirket ise para cezasına çarptırılmasının ardından, 'her zaman yasalara uygun hareket ettiğini' belirterek iddiaları reddetti.