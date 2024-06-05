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ABD Borsaları, Özel Sektör İstihdamı Verileri Sonrası Yükselişle Başladı

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New York borsası, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamı verileri sonrasında güne yükselişle başladı. ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlamaya başladığına yönelik sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerini artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

NEW New York borsası, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamı verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 38.774,82 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 5.310,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kazançla 16.974,48 puana çıktı.

Ülkede iş gücü piyasasının yavaşlamaya başladığına yönelik sinyaller, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentileri artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

Analistler, son verilerin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açtığı görüşlerinin güçlendiğini, ancak bazı yatırımcıların zayıf ekonomik verilerin daha geniş bir yavaşlamaya işaret edebileceğinden endişe duyması nedeniyle temkinli duruşunu koruduğunu ifade etti.

Özel sektör istihdamı verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,30'a geriledi.

Öte yandan, BlackRock ve Citadel Securities dahil olmak üzere iki düzineden fazla yatırımcıdan oluşan bir grup, Dallas merkezli Texas Borsasını (TXSE) kurmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 120 milyon dolarlık sermaye toplayan TXSE'nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıt olmayı hedefleyen tamamen elektronik, ulusal bir menkul kıymetler borsası olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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