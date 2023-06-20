ABD Borsaları Düşüşle Kapandı

New borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,72 azalışla 34.053,87 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalarak 4.388,71 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,16 kayıpla 13.677,29 puana geriledi. ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikalarının belirsizliği fiyatlamaları zorlaştırdı.

NEW New borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalışla 34.053,87 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalarak 4.388,71 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,16 kayıpla 13.677,29 puana geriledi.

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr da Fed'in banka denetiminde hızlı hareket etme konusunda zorluklarla karşılaştığını, bir banka yönetiminin gevşek hareket ettiği tespit edilirse Fed'in hızlı davranması gerektiğini vurguladı.

Barr, ABD'de bankacılık sisteminin oldukça güçlü olduğunu ancak sektörde bazı endişelerin bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat izinleri ise mayısta aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bin seviyesine çıktı.

Ayrıca piyasalarda Intel'in hisselerindeki yüzde 3,8 ile Boeing'in hisselerindeki yüzde 3,5 düşüş dikkati çekti.