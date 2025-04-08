Trump: Çin'den o telefon gelecek
ABD Başkanı Donald Trump, ilave gümrük vergi kararlarının ardından yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çin'in tepkisini çek ABD'nin önde gelen borsaları, yaşanan büyük çöküş sonrasında yükselişe geçti. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, ekonomi çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor.
ABD borsası ilk şoku atlattı!
Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini iddia etti ancak Pekin'in henüz Washington'la temasa geçmediğini söyledi. Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Onların aramasını bekliyoruz. O telefon gelecek!" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD borsaları ilk şoku atlatarak yüzde 3 ile yeşil bir açılış yaptı. Trump, Pekin'e yüzde 50 ek vergi tehdidinde bulunmuştu.
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