ABD Başkanlık Seçimleri ve Tahmin Piyasalarının Yükselişi

Tüm yıl beklenen ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonuçlarını öğrenmeye saatler kala, tartışmalı tahmin piyasalarının yatırımcı hissiyatına etkisi de arttı. Kripto tabanlı tahmin piyasasının 2,7 milyar dolardan fazla nakit girişi gördüğü bilinirken, tahmin piyasalarının üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 565 olarak ölçüldü.

Uzmanların uyarılarına rağmen tahmin piyasalarının büyüme hacmi üçüncü çeyrekte yüzde 565 olarak ölçüldü. CoinGecko tarafından derlenen veriler, en çok kullanılan üç tahmin piyasasındaki hacmin üçüncü çeyrekte 3,1 milyar doları aştığını, bunun ikinci çeyrekteki 466 milyon dolarlık rakamdan katbekat fazla olduğunu ortaya koydu. Polymarket'ta en büyük hacimli katılım ABD seçimlerine dair ankette görüldü.

Yıl boyunca piyasaların gündeminden düşmeyen ABD seçimlerinde sona gelindiğini söyleyen Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, "Şüphesiz, ABD'de dört yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde, bu yılın en büyük fenomeni tahmin piyasaları oldu. Polymarket gibi girişimler geleneksel anketleri gölgede bırakarak oyunun kurallarını değiştirse de uzmanlar bu piyasaların risklerine karşı uyarıyor" ifadelerini kullandı.

'BU GRAFİK HAREKETİ BİTCOİN'İ 68 BİN DOLAR ALTINA KADAR GERİLETTİ'

Özellikle seçim yarışının son düzlüğünde tahmin piyasalarında dönen miktarın kripto para piyasalarındaki hareketliliği doğrudan etkilediğini vurgulayan Sönmez, "Bitcoin geçtiğimiz hafta 73 bin 500 dolar seviyelerinde, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrederken en popüler tahmin piyasası Polymarket'ta Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetine yüzde 67 oranla kesin gözüyle bakılıyordu. Hafta sonu ise Donald Trump'a yönelik tahminler hızla değer kaybederken Demokrat aday Kamala Harris'e dair tahminler yukarı yönlü hareketlendi. Örneğin bu grafik hareketi Bitcoin'i 68 bin dolar altına kadar geriletti. Trump'ın oranları düştükçe Bitcoin de geriledi" diye konuştu.

'YATIRIMCILARIN POLYMARKET GİBİ MANİPÜLASYONA AÇIK KAYNAKLARA BAĞLI KALARAK POZİSYON ALMASI RİSKLERİ ARTIRABİLİR'

Kripto tabanlı olmayan Kalshi isimli tahmin piyasasının ABD mahkemesi tarafından onaylanmasının bu fenomene bir çeşit meşruiyet kazandırdığına dikkat çeken Sönmez, "Yine de özellikle Polymarket gibi kripto tabanlı piyasalardaki ticaretin ve hacimlerin gerçekçiliği seçim dönemi boyunca sorgulandı. ABD'de iki blokzinciri şirketi tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen iki araştırma, Polymarket'teki aktivitenin, varlıkların/senetlerin/kontratların aynı anda ve tekrar tekrar alınıp satılmasıyla hacim ve faaliyetin manipüle edilmesini öngören yıkama ticareti (wash trading) izleri taşıdığını gösterdi. Bu araştırmalardan birinde, Polymarket'taki hacimlerin yaklaşık üçte birinin bu şekilde olduğu hükmüne varıldı. Tüm bunlar Polymarket sonuçlarının yanıltıcılığını artırıyor ve meşruiyetini zedeliyor. 2020'de seçim sonuçları dört gün içinde netleşmiş, 2016'da ise ertesi gün belli olmuştu. Ancak başa baş gittiğine dair pek çok işaret olan bu seçimin sonuçlarının netleşmesi biraz daha zaman alabilir. Yatırımcıların Polymarket gibi manipülasyona açık kaynaklara bağlı kalarak pozisyon alması riskleri artırabilir" diye konuştu.

'TÜM KRİPTO VARLIKLARDA HAREKETLİLİĞİN ÇOK ARTTIĞI VE ARTMAYA DEVAM EDECEĞİ GÜNLER YAŞIYORUZ'

Kripto para piyasasında spot Bitcoin ETF'lere dair spekülasyonlarla, davalarla, ralli beklentileri ve gerçeğe dönen yükselişlerle, düzenleyici ortamdaki gelişmelerle, Bitcoin yarılanmasıyla karakterize olan 2024'ün ABD başkanlık seçiminin sonucuna göre yeniden hizalanacağını belirten Sönmez, "Şüphesiz, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklarda hareketliliğin çok arttığı ve artmaya devam edeceği günler yaşıyoruz. Bitcoin volatilitesi üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Geleneksel piyasaları izleyen VIX korku endeksi günlerdir belirli bir seviyenin üzerinde seyrediyor. Kullanıcılarımıza seçimlerin kısa vadeli piyasa döngüleri için belirleyici olduğunu hatırlatıyoruz. Uluslararası kaynaklar ve genel medya taramalarımızdan hareketle yatırımcıların panik satışlarından veya alımlarından kaçınmalarını gerektiren günler yaşanacağını öngörüyoruz. Böyle dönemlerde her an devreye alınabilecek bir miktar nakdi hazır bulundurmak, daha genel stratejiyi göz önüne alarak pozisyon almak orta ve uzun vadede daha güzel sonuçlar verebilir. 200'den fazla paritede Türk lirasıyla kolayca işlem olanağı sunan, bu hareketli süreçte de kullanıcılarımızın kriptoya açılan kapısı olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.