ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu Duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak olan 'Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu büyük bir anlaşma olarak nitelendirdi. Biden, G-20 zirvesinde yaptığı konuşmada, bu koridorun faaliyete geçmesinin önemini vurguladı ve düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı açıklarını gidermeye yönelik yatırımların etkisini en üst düzeye çıkarmaları gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"nu duyururken, bu koridoru "büyük bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Biden, Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı G-20 zirvesinin oturum arasında düzenlenen Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklıkları ve Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru etkinliğinde konuştu.

ABD Başkanı, söz konusu koridorun faaliyete geçmesine ilişkin "Bu gerçekten büyük bir anlaşma. (Hindistan) Başbakan'a (Narendra Modi) teşekkür etmek istiyorum. Tek dünya, tek aile, tek gelecek. Bu G20 zirvesinin odak noktası bu. Birçok bakımdan bu, ortaklığın da odak noktası." ifadelerini kullandı.

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı açıklarını gidermeye çalışırken yatırımlarının etkisini en üst düzeye çıkarmaları gerektiğini kaydeden Biden, "Bugün, yeni bir Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için tarihi anlaşmayı sonuçlandırdığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

ABD olarak Hindistan'dan tüm Avrupa'ya uzanan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail ile bağlantılı gemilere ve demir yoluna yatırım yapacaklarını belirten Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkür etti.

Trans-Afrika koridoruna yatırım

Sahra altı Afrika'da trans-Afrika koridoruna yatırım yapmak için özel bir kamu ortaklığı için çalıştıklarını ifade eden Biden, buna AB'nin de dahil olduğunu kaydetti.

Biden, Angola'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya ve Hint Okyanusu'na kadar uzanacak yeni demir yolu hattına yatırım yapacaklarını aktardı.

Bunun yalnızca "ray döşemekten" öte bir proje olduğunu dile getiren Biden, "Bu, iş yaratmak, ticareti artırmak, tedarik zincirlerini güçlendirmek, bağlantıyı artırmak, birçok ülkedeki kişiler için ticareti ve gıda güvenliğini güçlendirecek temelleri atmakla ilgilidir. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir bölgesel yatırımdır ve her ikisi de ileriye doğru atılmış büyük adımdır." diye konuştu.

Biden, Afrika, Asya ve Amerika kıtasında ekonomik alanlar geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, ABD'nin ortaklarıyla birlikte dünya genelindeki altyapı açıklarını kapatmak için gereken trilyonlarca yatırımı harekete geçirmek için çalıştıklarını anlattı.

Dünyanın "tarihin dönüm noktasında durduğunu" belirten Biden, bugün alacakların kararları geleceğin gidişatını etkileyeceği noktada olduklarını söyledi.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda Hindistan, BAE, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Almanya ve ABD yer alıyor.