ABD Başkanı Biden, ülkede bankacılık sisteminin 'güvenli ve sağlam' olduğunu söyledi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, First Republic Bank'ın iflasına ilişkin, tüm mevduat sahiplerinin korunduğunu ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığını belirterek, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güveli ve sağlam olmasını sağladığını ifade etti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, First Republic Bank'ın iflasına ilişkin, tüm mevduat sahiplerinin korunduğunu ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığını belirterek, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güveli ve sağlam olmasını sağladığını ifade etti.

Biden, "Ulusal Küçük İşletme Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, ABD'li düzenleyicilerin First Republic Bank'ın satışını kolaylaştırmak için harekete geçtiğini anımsattı.

Tüm mevduat sahiplerinin korunduğuna ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığına dikkati çeken Biden, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güvenli ve sağlam olmasını sağladığını vurguladı.

Biden, banka yöneticilerinin iflaslardan sorumlu tutulmasını sağlayacak düzenleme için Kongreye çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, büyük ve bölgesel bankaların düzenlenmesinin ve denetiminin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmayacağından emin olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bu güvenceyi verme yolunda ilerlediklerini kaydetti.

Biden, ABD ekonomisinin ve finansal sisteminin sürekli güvenini sağlamanın acil gündemleri olduğuna işaret ederek, bu konuda yapılması gereken en önemli şeyin ulusal borcun temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

ABD'nin 200 yılı aşkın süredir borçlarını ödemede başarısız olmadığına dikkati çeken Biden, Kongredeki bazı Cumhuriyetçilerin temerrüde düşme tehdidinin "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Biden, "ülke borcunun temerrüde düşmesi durumunda, faiz oranlarının yükseleceği ve mortgage oranlarının fırlayacağı" uyarısında bulundu.