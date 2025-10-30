Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hükümet Kapanmasının Havacılık Sektörüne Etkilerini Vurguladı

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin kapanmasının havacılık sistemi üzerinde yaratabileceği gecikmeler ve stres hakkında endişelerini dile getirerek, hükümetin açılması için partilerin iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin kapanması nedeniyle havacılık sisteminde daha fazla gecikme ve stresin yaşanmasından endişe duyulduğunu belirterek, kapanmanın sonlandırılmasını istedi.

Vance, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve hava yolu sektörü temsilcileriyle Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Hükümetin kapanmasının havacılık sektörü üzerindeki etkilerini görüştüklerini belirten Vance, havacılık sisteminde daha fazla gecikme ve stres yaşanmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Vance, "Bagajlarımızı kontrol eden ve güvenlik hattından geçmemizi sağlayan insanlar için endişeleniyorum. Maaşlarını alamadıkları için endişeleniyorum. Ailelerini nasıl geçindirecekleri, okul ücretlerini ve diğer ödemelerini nasıl yapacakları konusunda endişelenmeye başlıyorlar. Uzun zamandır maaşlarını alamayan pilotlar için endişeleniyorum. Tüm bu sistemi ekstra güvenli hale getiren hava trafik kontrolörleri için endişeleniyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetin açılmasının Demokrat, Cumhuriyetçi veya bağımsız her Amerikalının hemfikir olması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Vance, "Bu çılgınlığa son verin ve hükümeti açın." dedi.

Vance, hükümetin açılması için birden fazla oylama yapıldığına işaret ederek, 52 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat partilinin hükümetin açılması için sürekli oy kullandığını ancak 60 oya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

JD Vance, hava trafik kontrolörleri, Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) görevlileri ve pilotların maaşlarının ödenmesi için 5 Demokrat oyuna daha ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kapanma sürecinde Amerikalıların hava yolu seyahati yapmaktan korkmaması gerektiğini belirten Vance, "dünyanın en güvenli havacılık sektörünü ayakta tutan harika hava yolu profesyonelleri" olduğunu ancak bunu "inanılmaz" bir stres altında yaptıklarını dile getirdi.

Vance, hava yolu trafiğinin arttığı Şükran Günü tatiline kadar hükümetin açılmaması halinde ise bunun bir "felaket" olabileceğini kaydetti.

JD Vance, "İnsanların Şükran Günü için evlerine gidebilmesini istiyoruz. İnsanların iş seyahatleri yapabilmesini ve bu ticaret motorunun tamamının işlemesini istiyoruz. Havacılık sektörünün çalışmasını istiyoruz. Demokratlar hükümeti yeniden açmazsa bu mümkün olmayacak." diye konuştu.

Federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

