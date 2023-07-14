ABD Bankalarının İkinci Çeyrek Bilançoları New York Borsasını Yükseltti

New York borsası, bazı ABD'li bankaların beklenenden güçlü gelen ikinci çeyrek bilançoları sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. ABD'de enflasyonunun yavaşladığını gösteren veriler ve bugün açıklanmaya başlanan büyük bankaların ikinci çeyrek bilançolarının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. JPMorgan Chase'in beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde arttı. Citigroup'un hisseleri ise yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı arttırabileceğini belirtti.