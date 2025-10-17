Haberler

ABD Bankacılık Sektöründe Dolandırıcılık Alarmı: Hisselerde Sert Düşüş

Zions Bancorp ve Western Alliance, kredilerde dolandırıcılık tespit ettiklerini açıkladı. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında sert satış dalgalarına neden oldu. Korku endeksi VIX, son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda risk algısı artarken, altın fiyatları rekor kırdı.

ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılık tespit ettiklerini açıklamaları, küresel bankacılık hisselerinde sert satış dalgasına neden oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Utah merkezli Zions Bancorp'un hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) çarşamba günü yaptığı bildirimde, iki ticari krediyle ilgili usulsüzlükler tespit edildiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazıldığını açıkladı. Açıklamanın ardından bankanın hisseleri yüzde 13,1 geriledi.

Arizona merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de SEC'e dün yaptığı bildirimde bir borçluya dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığını bildirdi. Şirketin hisseleri açıklama sonrası yüzde 10,8 değer kaybetti.

Sorunlu kredilere ilişkin endişelerin artmasıyla bölgesel bankaların performansını yansıtan KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, dün yüzde 6,3 geriledi. Ülkenin büyük yatırım bankalarından JPMorgan Chase'in hisselerinde yüzde 2,3 ve Jefferies Financial Group'un hisselerinde de yüzde 10,6 düşüş görüldü.

ABD'de vadeli endeksler şu dakikalarda negatif seyrediyor.

"Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi yükseldi

Bankacılık ve finans sektörü hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir ABD piyasalarını olumsuz etkilerken, yatırımcıların risk algısı da yükseldi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesi olan 28,99'a çıktı.

Avrupa borsalarında da satışlar görüldü

ABD bankacılık sektörüne yönelik bu olumsuz durum, Avrupa piyasalarına da yansıdı. Stoxx 600 Bankacılık endeksi yüzde 3'ten fazla düşerken, Barclays, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING ve Unicredit hisselerinin her biri yüzde 3,5'ten fazla değer kaybetti.

Bunun yanında İspanyol bankası BBVA'nın hisseleri Sabadell'in devralınmasının başarısız olmasının ardından hisseler yüzde 5'ten fazla değer kazandı.

Küresel piyasalarda görülen olumsuz tablo yurt içi piyasalara da yansıdı. Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

Altın rekor yeniledi

Küresel piyasalarda risk algısının yükselmesi altın fiyatlarını destekledi. Güne yükselişle başlayan altının onsu 4 bin 379,4 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 4 bin 340 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
