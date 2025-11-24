Haberler

ABD Bankacılık Sektörü Karı Üçüncü Çeyrekte Yüzde 13,5 Arttı

ABD'de bankacılık sektörünün karı, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 79,3 milyar dolara çıkarak önceki çeyreğe göre yüzde 13,5 artış gösterdi. FDIC verilerine göre, bu artışın nedeni daha düşük karşılık giderleri ve yüksek net faiz gelirleri olduğu belirtildi.

NEW ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 artarak 79,3 milyar dolara ulaştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 379 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 79,3 milyar dolar olduğu bildirildi.

Bankaların karının yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışa daha düşük karşılık giderleri ve daha yüksek net faiz gelirlerinin öncülük ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların varlık kalitesi göstergelerinin genel olarak olumlu seyrettiği ancak bazı portföylerde zayıflıkların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
