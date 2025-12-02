ABD, Bahreyn'e 445 Milyon Dolarlık F-16 Teçhizat Desteği Satışını Onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in güvenlik kapasitesini artırmak amacıyla 445 milyon dolarlık F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladı. Satış, uçak parçaları, füze konteynerleri, radar ekipmanı ve silah sistemlerini içeriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Bahreyn'e olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'in "güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi" için 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği satışına onay verdiği belirtildi.
Olası satışın uçak parçaları, füze konteynerleri, radar ekipmanı ve silah sistem desteği gibi ögeleri kapsadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi