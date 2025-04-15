ABC Impact İkinci Fonunu Başarıyla Tamamladı

ABC Impact, 600 milyon ABD Dolarını aşan ikinci fonun son kapanışını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Asya odaklı etki yatırımı şirketi ABC Impact, 600 milyon ABD Dolarını aşan ikinci fonun son kapanışını başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirket, fon büyüklüğünü ikiye katladı.

Temasek Etki Yatırımı Başkanı Benoit Valentin konuya ilişkin olarak şöyle konuştu: "Hızla değişen dünyada, giderek daha karmaşık ve geniş kapsamlı sosyal ve çevresel zorluklarla karşı karşıyayız. ABC Impact ile ortaklığımız, Temasek'in etki yatırımı stratejisinin temel bir ayağıdır ve etki yatırımının karşı karşıya olduğumuz acil sorunları ele almak için sermayeyi ölçeklendirebileceğine olan inancımızı yansıtmaktadır. Birlikte çalışarak, her neslin refaha kavuştuğu daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya oluşturabiliriz."

ADB'nin Bölge Direktörü ve Singapur Ofisi Başkanı Jackie Surtani de "Bölgedeki etki yatırımı ortamı, büyüme aşamasındaki şirketler için önemli bir finansman açığıyla birlikte, yeni yeni oluşmaya devam ediyor. ADB'nin ABC Impact Fund II'ye yaptığı yatırım, Asya ve Pasifik genelinde etki sermayesini katalize etme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır" dedi.

ABC Impact Yönetim Kurulu Başkanı Tow Heng Tan, "Fund II'nin başarılı bir şekilde kapanması, önde gelen kurumsal yatırımcıların ABC Impact'in disiplinli yatırım stratejisine duydukları güvenin altını çiziyor. Asya Kalkınma Bankası gibi kurumlardan gelen dış sermayeye kucak açarak Asya'da geleceği daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir biçimde şekillendirme taahhüdümüzü derinleştiriyoruz" dedi.

ABC Impact CEO'su David Heng ise "İstendiği takdirde sermayenin, bölgemizin karşı karşıya olduğu en acil sorunlara verilecek pragmatik ve piyasa odaklı yanıtları şekillendirmeye yardımcı olabileceğine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL