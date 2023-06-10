Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki PORTAŞ AŞ, İstanbul'daki 4 taşınmazı açık artırmayla satacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Şişli ilçesinde 2 dükkan, 1 otopark ile Beyoğlu ilçesinde 1 otelin satış ihalesi, 15 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da "Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu'nun Sokağı No: 6 Çankaya/Ankara" adresinde gerçekleştirilecek.

Kapalı teklif ve akabinde açık artırma usulü uygulanacak ihalede satışı yapılmayan taşınmazlar, 23 Haziran'da aynı adreste ve aynı yöntemle yeniden satışa çıkarılacak.

İlgilenenlerin tekliflerini en geç, ihalenin yapılacağı gün saat 09.30'a kadar iletmeleri gerekiyor.

İhaleye ilişkin detaylara, "http://portas.com.tr" adresinden veya "0312 479 65 85" numaralı telefondan ulaşılabilecek.