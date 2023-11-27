AB, Yeni Zelanda ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birlik ile Yeni Zelanda arasında müzakereleri tamamlanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) onay verdi.

AB Konseyi, üye ülke ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, AB ile Yeni Zelanda arasındaki ticaret anlaşmasının tamamlanmasına onay verdiklerini açıkladı.

Açıklamada, alınan karar çerçevesinde AB'nin anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken yasal süreci tamamladığı kaydedildi.

Anlaşmanın, ticareti ve yatırımı serbestleştireceği, daha yakın ekonomik ilişkileri teşvik edeceği ifade edilen açıklamada, bunun her iki taraftaki şirketler ve tüketiciler için önemli ekonomik fırsatlar doğuracağı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Yeni Zelanda'nın üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu anımsatılarak, karşılıklı ticaretin geçen yıl 9,1 milyar avroya ulaştığına dikkati çekildi.

Ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin büyük ölçüde kalkacağı, böylece ikili ticarette yüzde 30 yükseliş beklendiği kaydedilen açıklamada, Yeni Zelanda'ya AB şirketlerinin yatırımlarının da artacağı bildirildi.

AB-Yeni Zelanda ticaret anlaşması müzakereleri geçen yıl tamamlanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı bekleniyordu.

Anlaşma, geçen hafta AP tarafından onaylanmıştı.

Anlaşmanın, Yeni Zelanda tarafından da onaylanmasının ardından 2024'ün ilk aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.