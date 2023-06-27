AB ve Yeni Zelanda arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacak

AB Konseyi, üye ülkelerin AB ile Yeni Zelanda arasında ticaret anlaşması imzalanması kararına onay verdiklerini açıkladı. Anlaşmanın karşılıklı ticaret ve yatırımları serbestleştireceği belirtilerek, şirketler ve tüketiciler için önemli ekonomik fırsatlar sunacağı ifade edildi. AB-Yeni Zelanda ticaret anlaşması müzakereleri geçen yıl tamamlanmış, AB Komisyonu anlaşmayı imzalamak için AB Konseyi'nden yetki istemişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Yeni Zelanda ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına onay verdi.

AB Konseyi, üye ülkelerin AB ile Yeni Zelanda arasında ticaret anlaşması imzalanması kararına onay verdiklerini açıkladı.

Açıklamada, anlaşmanın karşılıklı ticaret ve yatırımları serbestleştireceğine dikkat çekilerek, bunun daha yakın ekonomik ilişkileri teşvik edeceği belirtildi.

Anlaşmanın şirketler ve tüketiciler için önemli ekonomik fırsatlar sunacağına işaret edilen açıklamada, anlaşama yürürlüğe girdiğinde ikili ticaretin yüzde 30 artmasının ve AB'nin yıllık ihracat potansiyelinin de 4,5 milyar avro yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Yeni Zelanda'ya yaptığı yatırımın yüzde 80 artma potansiyeli olduğu, AB şirketlerinin yılda yaklaşık 140 milyon avro gümrük vergisi tasarrufu sağlayacağı kaydedildi.

AB'den Yeni Zelanda'ya ihraç edilen önemli ürünlerdeki bütün tarifelerin kalkacağı bildirilen açıklamada, ülkenin finans, telekomünikasyon, deniz taşımacılığı ve teslimat gibi hizmet sektörünün de AB firmalarına açılacağı belirtildi.

Açıklamada, AB firmalarının yeni Zelanda'daki kamu ihalelerine erişiminin artacağına işaret edilerek, daha kolay ticaret için ürünlerin şart ve prosedürlerinin azaltılacağı ifade edildi.

AB-Yeni Zelanda ticaret anlaşmasında AB'nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımını tam olarak uyguladığının altı çizilen açıklamada, anlaşmada sürdürülebilir gıda sistemleri, cinsiyet eşitliği ve fosil yakıt sübvansiyonları hakkında hükümler yer aldığı vurgulandı.

AB ile Yeni Zelanda arasında karşılıklı ticaret geçen yıl yaklaşık 9 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.

AB-Yeni Zelanda ticaret anlaşması müzakereleri geçen yıl tamamlanmış, AB Komisyonu anlaşmayı imzalamak için AB Konseyi'nden yetki istemişti.

Bu aşamadan sonra anlaşmanın resmen imzalanması için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.