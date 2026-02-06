Haberler

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos, Bakan Şimşek ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Marta Kos, Türkiye ve AB'nin işbirliğini güçlendirmek için yeni yatırım projeleri üzerinde çalıştıklarını ve bu durumun her iki taraf için de kazanç sağlayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ve AB'yi birbirine bağlayan çok fazla nokta olduğunu belirterek, yatırım projelerine ilişkin, "Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye." dedi.

Kos, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bu anın kutlanması gerektiğini, Türkiye ziyareti kapsamında Şimşek ile "niyet mektubu" imzalanmasının sembolik olduğunu söyleyen Kos, dünyanın daha öngörülemez hale geldiği bu dönemde Türkiye ve AB'nin ilişkilerini düzenlemek için yeni bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kos, Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) Türkiye'ye dönüşünün bunun bir uygulaması olduğunu kaydederek, "Türkiye ile AB'yi ayıran şeylerden çok daha fazlası birbirine bağlıyor. Ekonomilerimiz son derece birbirine bağlı." ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem AB için bir endişe kaynağı olan Karadeniz'in yanı sıra tüm dünyada birçok güvenlik meselesi olduğuna işaret eden Kos, yeni ticaret güzergahlarından da birlikte yararlanabileceklerini aktardı.

Kos, AYB'nin yeni projelerinin 200 milyon avro değerinde olduğunu ve Türkiye'de yenilenebilir enerji finansmanı, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırmaya odaklandığını anlattı.

Bunun aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye bir katkı sağladığına dikkati çeken Kos, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının amaçlarına katkı sunan İklim Kanunu'nu 2025'te kabul ettiklerini hatırlattı.

Kos, Türkiye'nin kasımda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Antalya'da ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'yi tebrik etti.

Bunun sadece ilk adım olduğunu ve eyleme geçmeleri gerektiğini belirten Kos, AYB'nin finansman, enerji, ulaşım ve dijital altyapı konularında büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

AB ve Türkiye için "kazan-kazan" durumu

Kos, AB, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasında ticaret bağlantılarını desteklediklerini kaydederek, bölgede ekonomik fırsatları ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Türkiye'deki ilgili bakanlıkların Türkiye'deki öncelikli yatırım projelerini belirlemek için çalıştıklarını ve daha sonra bunları görüşeceklerini aktaran Kos, şunları kaydetti:

"Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye. Ne yaparsak yapalım, bunu sadece bir şey yapmamız gerektiği için değil; ikimiz de Avrupa'da ve ülkenizdeki insanların yaptıklarımızdan fayda sağlaması gerektiğine inandığımız için yapıyoruz."

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Türkiye'yi o temsil etti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç