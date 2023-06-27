AB ve İngiltere arasında finansal hizmetlerde işbirliği mutabakatı imzalandı

AB Komisyonu Üyesi Mairead McGuinness ve İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, finansal hizmetlerde düzenleyici işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. İki tarafın finansal kurum yetkilileri düzenli olarak bir araya gelecek ve finansal istikrarı, pazar bütünlüğünü, tüketicileri ve yatırımcıları korumak için işbirliği yapacaklar.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında finansal hizmetlerde işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AB Komisyonu Üyesi Mairead McGuinness ve İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Brüksel'de gerçekleştirilen finansal hizmetlerde düzenleyici işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.

McGuinness, İngiltere ve AB'nin, Kuzey İrlanda Protokolü kapsamındaki ticaret sorunlarına çözüm bulmak üzere anlaştıkları Windsor Çerçevesi ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Mutabakat çerçevesinde AB ve İngiltere'deki finansal kurum yetkililerinin düzenli olarak bir araya geleceklerini anlatan McGuinness, iki taraftaki düzenleyici kurumların değişiklikler, uluslararası gelişmeler ve finansal piyasalara yönelik riskler gibi konularda birbirleriyle görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

McGuinness, finansal istikrarı, pazar bütünlüğünü, tüketicileri ve yatırımcıları korumak istediklerine işaret ederek, AB ve İngiltere'nin mali suçlarla mücadele, sürdürülebilir finansı destekleme ve dijital finans gibi sınamaları paylaştığını dile getirdi.

Hunt ise küresel finansal istikrarın her iki tarafın da ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın en büyük finansal hizmet sektörünün Birleşik Krallık'ta bulunduğunu anımsatan Hunt, bu alanda AB ile yakın çalışmak istediklerini kaydetti.