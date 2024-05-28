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AB ve Avustralya Kritik Minerallerde İşbirliği İçin Anlaşma İmzaladı

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Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya, kritik minerallerde işbirliği yapmak için anlaşma imzaladı. AB Komisyonu, AB ile Avustralya arasında sürdürülebilir kritik ve stratejik mineraller konusunda işbirliğine yönelik ikili ortaklığı geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya, kritik minerallerde işbirliği yapmak için anlaşma imzaladı.

AB Komisyonu, AB ile Avustralya arasında sürdürülebilir kritik ve stratejik mineraller konusunda işbirliğine yönelik ikili ortaklığı geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, bu ortaklığın her iki tarafa da faydalar sağlayacağı, özellikle Avustralya'nın yerli kritik mineral sektörünün gelişimine katkıda bulunacağı, AB'nin de yeşil ve dijital dönüşümü için gerekli ham madde tedarikini çeşitlendirmesini sağlayacağı kaydedildi.

Ortaklığın, maden atıklarının araştırılması, çıkarılması, işlenmesi, rafine edilmesi, geri dönüştürülmesi ve işlenmesi gibi bütün kritik ve stratejik mineral değer zincirini kapsadığına işaret edilen açıklamada, AB ve Avustralya'nın ortaklaşa projeler geliştireceği ve bu alanda işbirliğini artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, tarafların sürdürülebilir ham madde değer zincirlerini entegre edeceği, ham madde değer zincirlerinde araştırma ve inovasyon konusunda işbirliğini artıracağı, çevresel, sosyal standartları ve uygulamaları teşvik edeceği belirtildi.

AB benzer anlaşmaları, 2021'de Kanada ve Ukrayna ile 2022'de Kazakistan ve Namibya ile 2023'te Arjantin, Şili, Zambiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Grönland ile bu yıl da Ruanda, Norveç ve Özbekistan'la imzalamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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