AB ve ABD Arasındaki Ticaret Müzakereleri Karşılıklı Saygıyla Yürütülmeli

AB ve ABD Arasındaki Ticaret Müzakereleri Karşılıklı Saygıyla Yürütülmeli
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AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin önerdiği yüksek tarifelerin ardından ticaret müzakerelerinin karşılıklı saygı ile yapılmasının önemine vurgu yaptı.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin karşılıklı saygı ile yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yüzde 50 düzeyinde tarife uygulanmasını önermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, AB'nin her iki tarafın faydasına bir ticaret anlaşması yapmakta kararlı olduğunu kaydetti. Sefcovic, "AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil, karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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