AB ve ABD Arasında Ticaret Görüşmeleri Hızlanıyor

AB ve ABD Arasında Ticaret Görüşmeleri Hızlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı olumlu görüşmenin ardından tarifeler konusunda müzakereleri hızlandıracaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile olumlu görüşme yaptığını ve tarifeler konusunda anlaşma için müzakereleri hızlandıracaklarını söyledi.

Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Brüksel'de düzenledikleri toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Lutnick'in halihazırda ABD Başkanı Donald Trump'a Körfez ülkeleri seyahatinde eşlik ettiğini anımsatan Sefcovic, "ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile dün ticaret konusunda iyi bir telefon görüşmesi yaptım. Çalışmaları hızlandırma konusunda anlaştık." diye konuştu.

Sefcovic, bu aşamadan sonra AB ve ABD yetkilileri arasında teknik seviyede daha yoğun görüşmeler yapılacağına dikkati çekerek, her iki tarafın da odaklanacağı konular arasında tarifeler olduğunu belirtti.

Ekiplere hızlı biçimde bütün konuları gözden geçirmeleri ve farklılıkları azaltmaları yönünde talimatlar verdiklerine işaret eden Sefcovic, olumlu görüşmeler olduğunu anlattı.

Sefcovic, ABD açısından AB ile ürün ticaretindeki açığın temel sorunlardan biri olduğunu, benzer bir durumun ise AB açısından ABD ile hizmet ticareti açığı konusunda yaşandığını, bütün konuları bir arada ele alarak sonuç elde edebileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.