AB, Ürdün'e 500 Milyon Avro Kredi Sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün finansal istikrarını ve ekonomik reformlarını desteklemek için 500 milyon avro kredi sağlayacak.

AB Komisyonu, Ürdün'e makro finansal yardım (MFA) sağlanması sürecini başlatan yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, mali desteğin AB-Ürdün Stratejik ve Kapsamlı Ortaklığı'nın bir parçası olduğu anımsatılarak, bunun ülkenin ekonomik istikrarına, büyümesine, uzun vadeli dayanıklılığına ve reform çabalarına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Ürdün'ün belirlenen mali yönetim, yolsuzlukla mücadele, sosyal koruma ve iş gücü piyasası politikaları gibi çeşitli alanlarındaki ilerlemesine bağlı olarak 500 milyon avroluk fon kullanabileceği ifade edilen açıklamada, kredinin Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve ekonomik reformlarını desteklemesine yardımcı olacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili açıklamasında, "Ürdün, AB'nin stratejik bir ortağıdır. Bu nedenle Ürdün'ün geleceğine 500 milyon avro yatırım yapıyoruz. Bu taahhüt, Ürdün'ün sürdürülebilir finans, yeşil enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda ilerlemeyi sağlayan reform gündemiyle örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.