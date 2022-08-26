AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarını, artan enerji fiyatlarına karşı yapılabilecekleri değerlendirmek üzere en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağıracağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarını, artan enerji fiyatlarına karşı yapılabilecekleri değerlendirmek üzere en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağıracağını bildirdi.

Sikela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile bir enerji savaşındayız ve bu bütün AB'ye zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Enerji konusunda AB Komisyonu ile mutabık olduklarına işaret eden Sikela, "AB ülkelerinin enerji bakanlarını en yakın tarihte olağanüstü toplantıya çağırmayı teklif edeceğim." bilgisini verdi.

AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.

Olağanüstü toplantının tarihi ise henüz açıklanmadı.

Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını talep ediyordu. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünlerinin fiyatları zirve yaptı. Avrupa'nın gösterge elektrik fiyatı, ağustos ayında Almanya'da ilk kez megavatsaat başına 700 avroyu geçti.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli kontratların fiyatı da megavatsaat başına 320 avro seviyelerine ulaşmış durumda. Söz konusu gaz kontratları 1 yıl önce 30 avro, 6 ay önce ise 90 avro seviyesindeydi.