AB Ülkelerinin AR-GE Harcamaları 352 Milyar Avroya Yükseldi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin geçen yıl yaptıkları AR-GE harcamaları toplamda 352 milyar avroya yükseldi. AB ülkeleri arasında en fazla AR-GE harcamasını Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Belçika yaptı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin geçen yıl yaptıkları AR-GE harcamaları toplamda 352 milyar avroya yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Birlik üyesi 27 ülkenin 2022 yılı AR-GE harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkelerin 2021'de 331 milyar avro seviyesinde olan AR-GE harcamaları, 2022'de 352 milyar avroyu buldu.

Böylece, Avrupa ülkelerinin AR-GE harcamaları söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 6,34 artış gösterdi.

AB ülkeleri, 2022 yılında AR-GE'ye gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) ortalama yüzde 2,22'sini harcadı.

Söz konusu dönemde AR-GE harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini kamu ve yüzde 1'ini kar amacı gütmeyen kurumlar yaptı.

AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılında AR-GE harcamasının GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 3,44 ile Belçika, yüzde 3,4 ile İsveç, yüzde 3,2 ile Avusturya ve yüzde 3,13 ile Almanya oldu. En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,46 ile Romanya, yüzde 0,65 ile Malta ve yüzde 0,75 ile Letonya olarak sıralandı.

AB ülkeleri arasında en fazla AR-GE harcamasını 121 milyar avro ile Almanya, 55,5 milyar avro ile Fransa, 25,9 milyar avro ile İtalya, 22 milyar avro ile Hollanda, 19,3 milyar avro ile İspanya, 19,1 milyar avro ile İsveç, 18,9 milyar avro ile Belçika yaptı.