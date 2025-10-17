Haberler

AB Ülkelerinde Turistik Konaklamada Rekor

2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde turistik tesislerde geçirilen gece sayısı 3 milyarı aştı. AB İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, konaklama sayısı bir önceki yıla göre %2,7 artış göstererek 3 milyar 22 milyona ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı 3 milyarı aşarak rekor kırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılında AB üyesi ülkelerde toplam gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı. Verilere göre, AB turizm sektörü geçen yıl büyüme gösterdi.

AB ülkelerinde turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 artarak 3 milyar 22 milyona ulaştı. Bu sayı sektörel rekor olarak kayıtlara geçti.

AB ülkeleri arasında geçen yıl gecelik konaklama sayısında ilk sırayı 505 milyonla İspanya aldı. Onu 466 milyonla İtalya, 458 milyonla Fransa, 440 milyonla Almanya, 153 milyonla Yunanistan ve 145 milyonla Hollanda izledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
