AB Ülkelerinde Ortalama Çalışma Süresi 37,2 Yıl

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde bir kişi ortalama 37,2 yıl çalışıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılında AB ülkelerinde 15 yaş ve üzeri kişilerin öngörülen ortalama çalışma sürelerine ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, AB ülkelerinde ortalama çalışma süresi son 10 yılda 2,4 yıl arttı. AB'de bir bireyin çalışma süresi ortalaması 37,2 yılı buldu.

Ortalama çalışma ömrü süresi AB ülkeleri arasında büyük farklılık gösteriyor.

AB ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi Hollanda'da yer alıyor. Hollanda'da bir birey ortalama 43,8 yıl çalışıyor. Hollanda'yı en yakın 43 yılla İsveç, 42,5 yılla Danimarka, 41,4 yılla Estonya, 40,4 yılla İrlanda, 40 yılla Almanya ve 39,8 yılla Finlandiya izliyor.

AB ülkeleri arasında en düşük çalışma süresi ise 32,7 yılla Romanya'da, 32,8 yılla İtalya'da, 34,8 yılla Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan'da, 35 yılla da Belçika'da bulunuyor.

Hollanda'da erkeler 45,7 yıl çalışıyor

Erkekler için AB'de çalışma ömrü süresi ortalaması 39,2 yılı buluyor. Erkekler, Hollanda'da 45,7 yıl, Danimarka'da 44,2 yıl ve İsveç'te 40,0 yıl çalışırken, bu süre Romanya'da 35,9 yıl, Hırvatistan ve Bulgaristan'da 36 yılı buluyor.

Kadınlar, AB'de ortalama 35 yıl çalışıyor. Kadınların çalışma süresi Estonya'da 42,2 yıl, İsveç'te 42 yıl, Hollanda'da 41,8 yıl olurken, kadınlar için en kısa süreli çalışma süresi 28,2 yılla İtalya'da, 29,2 yılla Romanya'da ve 31,1 yılla Yunanistan'da bulunuyor.

Eurostat, aynı dönemde Türkiye'de çalışma süresini 30,2 yıl olarak belirledi. Böylece, Türkiye'de ortalama çalışma yılı AB ülkelerine kıyasla daha kısa sürüyor. Türkiye'de erkeler ortalama 39,3 yıl, kadınlar ise 20,7 yıl çalışıyor.