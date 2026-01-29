AB'de geçen yıl yeni otobüs satışları artarken, van ve kamyon geriledi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl van gövde tipli hafif ticari araç satışları yüzde 8,8, kamyon satışları yüzde 6,2 azalırken, otobüs satışları yüzde 7,5 arttı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2025 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde van gövde tipli hafif ticari araç satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 düşerek 1 milyon 447 bin 273 oldu. Satışlar, Fransa'da yüzde 5,6, Almanya'da yüzde 5,4, İtalya'da yüzde 5 gerilerken, İspanya'da yüzde 11,7 arttı.

Birlik ülkelerinde yeni kamyon satışları ise geçen yıl yüzde 6,2 azalarak 307 bin 460 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam kamyon satışları Almanya'da yüzde 12,2, Fransa'da yüzde 9 ve İspanya'da yüzde 3,6 geriledi.

AB'de yeni otobüs satışları ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 artışla 38 bin 238'e ulaştı. Otobüs satışları Almanya'da yüzde 28, Polonya'da yüzde 16,6 artarken, İtalya'da yüzde 15,9 ve İspanya'da yüzde 4 geriledi.

AB'de 2025 yılında satılan yeni hafif ticari araçların yüzde 80,7'si, kamyonların yüzde 93,2'si ve otobüslerin yüzde 62,1'i dizel yakıtlı oldu.

Ayrıca, AB ülkelerinde 2025'te yeni elektrikli otobüs satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,8 arttı.