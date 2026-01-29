Haberler

AB'de geçen yıl yeni otobüs satışları artarken, van ve kamyon geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ülkelerinde 2025 yılında van gövde tipli hafif ticari araç satışları %8,8, kamyon satışları %6,2 azaldı. Ancak otobüs satışları %7,5 artış gösterdi. Dizel yakıtlı araçların satış oranı ise yüksek kaldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl van gövde tipli hafif ticari araç satışları yüzde 8,8, kamyon satışları yüzde 6,2 azalırken, otobüs satışları yüzde 7,5 arttı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2025 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde van gövde tipli hafif ticari araç satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 düşerek 1 milyon 447 bin 273 oldu. Satışlar, Fransa'da yüzde 5,6, Almanya'da yüzde 5,4, İtalya'da yüzde 5 gerilerken, İspanya'da yüzde 11,7 arttı.

Birlik ülkelerinde yeni kamyon satışları ise geçen yıl yüzde 6,2 azalarak 307 bin 460 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam kamyon satışları Almanya'da yüzde 12,2, Fransa'da yüzde 9 ve İspanya'da yüzde 3,6 geriledi.

AB'de yeni otobüs satışları ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 artışla 38 bin 238'e ulaştı. Otobüs satışları Almanya'da yüzde 28, Polonya'da yüzde 16,6 artarken, İtalya'da yüzde 15,9 ve İspanya'da yüzde 4 geriledi.

AB'de 2025 yılında satılan yeni hafif ticari araçların yüzde 80,7'si, kamyonların yüzde 93,2'si ve otobüslerin yüzde 62,1'i dizel yakıtlı oldu.

Ayrıca, AB ülkelerinde 2025'te yeni elektrikli otobüs satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,8 arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay

Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım